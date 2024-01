DA BREAK CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, vendredi 22 mars 2024.

Imaginez une musique chaleureuse dédiée corps et âme au groove. Ouvrez lesyeux et vous trouverez Da Break, quintet lyonnais, qui puise dans ses amoursfécondes pour les musiques black américaines, de la soul vintage au hip-hop(option côte Ouest et vieille école), sans se priver de lorgner vers le R’n’B et lefunk. Sur ses trois albums comme sur scène, le groupe décline ainsi des chansonshabitées par la voix d’Hawa, qui allie avec une étourdissante facilité puissance etdouceur, et emmenées par une science des rythmes élastiques. Da Break vousinvite à entrer dans la danse et il est impossible d’y résister !Best Riddim Eternal Action Krew ! Voici la mission que s’est donnée DA BREAKpour ce 3ème album : Proposer un nouvel opus de grande qualité, qui restera gravééternellement dans les mémoires de la Soul Music. BOOM ! Tout simplement.Jennifer «Hawa» Zonou & Rémy Kaprielan, membres fondateurs du groupe,ont décidé de resserrer les rangs et de préciser la teneur de leur musique : uneesthétique toujours ancrée dans leur chère culture Soul Hip Hop des 90’s, mais aussiavec une oreille aiguisée et attentive aux sons et aux mondes actuels, toujours auservice d’un groove fédérateur et d’une vibe chaleureuse. Pour piloter ce nouveaudisque, DA BREAK a confié entièrement la réalisation à Pierre Vadon (égalementclavieriste du groupe en live) qui a déjà prouvé la qualité de ses compositions et deses arrangements sur le second album LET IT SHINE. La mission reste inchangée :rassembler, dans la lignée des valeurs sociales défendues dans la musique urbainedes années 90, berceau de leur inspiration. Ambiancer, conscientiser, interpeler,célébrer, réconforter, rester ouvert au monde et à l’autre…Chaque chanson est un tableau, une histoire, une reflexion… Composé durantune période assez mouvementée au niveau émotionnel, cet album transpired’influences musicales multiples, de la plus old school à la plus contemporaine, enpassant par des couleurs West Coast et ou bien Caribéennes. DA BREAK IS BACKet son maître mot reste le même : GROOVE

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05