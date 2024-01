DEDANS MOI CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, mercredi 20 mars 2024.

Les émotions en couleur. Filomène et compagnie. A partir de 1 an.Un spectacle de et avec Émilie Chevrier & Renaud Dupré Durée : 30 mnLes émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu àdécouvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensationsnouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter !Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs.Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et chantons nos joies!Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale,« Dedans Moi » dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandesémotions.30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.Dans ce spectacle, les comédiens fabriquent tout un univers en mouvement. Lespectacle et la scénographie sont envisagés comme une œuvre quasi « plastique ».Un arbre « totem » se construit, une vitre sur laquelle on applique de la peintureet projette des images… « Dedans Moi » entraîne les enfants dans un voyagepoétique au cœur des émotions.Faisant voyager le spectateur d’une couleur à une autre, « Dedans Moi » donne vieà des objets, met des mots sur des sensations et crée des émotions à partager.La presse en parle :“Un vrai coup de coeur” La provence – critiques avignon off 2018

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 16:00

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05