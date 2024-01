EMILE LONDONIEN CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, vendredi 15 mars 2024.

Issu de la scène strasbourgeoise et du collectif Omezis qui regroupe une vingtained’artistes, musiciens, D’s, vidéastes, Emile Londonien s’imprègne de la scène jazzanglaise de ces quinze dernières années pour en proposer une version personnelle.Formés au Conservatoire de Strasbourg, les trois musiciens se rencontrent lorsdes soirées thématiques organisées par le collectif Omezis, cofondé par le batteurMatthieu Drago. S’ensuit en 2020 une session studio rendant hommage à la scèneanglaise.Le nom d’Emile Londonien, double clin d’œil à leurs influences UK et à un fameuxsaxophoniste français, jaillit spontanément. Régulièrement playlistées sur laBBC, leurs premières productions trouvent un écho enthousiaste et les éloges semettent à pleuvoir, à commencer par ceux de l’influent dj et producteur GillesPeterson himself qui voit en eux des héritiers : « I saw these guys recently live.They are a sort of celebra-tion of the last 10-15 years of the UK jazz scene (…) It’sa crossroads place ».Encore inconnu quelques mois auparavant, le groupe se produit au WorldwideFestival de Sète, au Montreux Jazz Festival à l’été 2021 et au Nancy Jazz Pulsations,confirmant sur scène tout le bien qu’on pouvait penser d’eux à l’écoute.Influencé par Yussef Kamaal, The Comet Is Coming, At Jazz, Sun Ra, mais aussiOrnette Coleman ou Thelonious Monk et par les scènes, Broken Beat, Jazz, House,Hip Hop, Emile Londonien incarne ainsi à merveille cette « next gen » du jazzfrançais aux côtés de Léon Phal, dont ils sont proches.Débarrassée des étiquettes, elle mixe sans complexe la tradition et les musiquesac-tuelles avec le dancefloor pour mètre étalon. Après la parution d’un EP 5 titresen septembre 2022, le groupe nous propose son premier album Legacy.

