MICHELLE ET LES GARCONS CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, 16 février 2024, Gap.

Bizarre, vous avez dit bizarre ?Dans le manoir de Michelle & Les Garçons, il y une pop aux couleurs plurielles :la chaleur des roses profonds, la mélancolie des bleus tièdes. On y danse sur leslumières des années 80, les ombres des sentiments flirtent avec des corps avidesde sensations et des visages pailletés. Après une entrée en trombe sur la scènefrançaise, avec comme seul étendard leur premier single “Bizarre” à l’automne2022, le groupe enchaîne des concerts brûlants et écrit les premières pages deson aventure (FIP, France Culture, MaMA, Bars en trans…). On se réjouit désormaisde découvrir la palette de leur univers avec un premier EP sorti le 28 avril 2023.Elles retracent une multitudes d’épreuves dont l’expérience d’une IVG, deviolences, de ruptures et d’actes d’amour, la sensation de renaître sous unenouvelle forme, la re-connexion profonde au corps après des traumas, la sexualité,la sensualité et la douceur comme moyen de résilience.Leur désir est très clair : vous transporter, mains dans la main dans leursépreuves, leurs sensations paradoxales et leurs émotions plurielles: mélancolie,tristesse, joie, extase, colère, plaisirs, la palette est large. Après s’être déhanchésauvagement sous les lumières turquoises des années 80, une pluie de paillettesargentées illumine des peaux brûlantes pour un dernier slow amoureux. Iellesnous le susurrent au creux de l’oreille, l’amour peut se présenter sous de multiplesfacettes et se définir de mille et une manières.Devant une telle promesse, difficile de résister : on se laisse porter par l’ivresse eton dit oui à Michelle & Les Garçons.

2024-02-16 à 20:30

