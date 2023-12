ZORA CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, 14 février 2024, Gap.

Compagnie Haut les Mains. A partir de 8 ans. Durée : 55 mnLe jour où la mort lui sourit, défile sa vie passée. Un long travelling fait de voyagesdans des villes de passage.Leurs couleurs, leurs formes et leurs parfums l’accompagnent pour un dernierdépart vers… ZoraL’amour et la mort s’unissent dans cette fable onirique pour raconter en musiquela quête inexorable d’un homme à la recherche son Éden. Sur une adaptationoriginale des « Ricercata » de György Ligeti pour bugle, contrebasse et accordéon,Zora met en marionnette un vieux marin sur le point d’entamer son derniervoyage. Pour cela il devra oser ouvrir la boîte de ses souvenirs et de ses rêves,refaire ses voyages dans des villes merveilleuses, et reprendre enfin le gouvernailde sa vie pour rejoindre la ville où tout a commencé : Zora.Franck Stalder : manipulation & mise en scèneCaroline Demourgues : manipulation & jeuFlorent Hermet : contrebasse & arrangementsJulien Certin : accordéon & arrangementsOlivier Genevest : bugle & arrangementsAnthony Lopez : scénographie & création lumièrePascal Kirsch et Zakia En Nassiri : regards extérieursProduction : la CurieuseSoutiens, coproductions et résidences : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Région Auvergne Rhône-Alpes, Conseil départemental de la Drôme, Adami, Spedidam, DeSingel – Centre ArtistiqueInternational de Flandre, Anvers (B), Le Train Théâtre de Portes-lès-Valence (26), Le Théâtre deBourg-en-Bresse (01), L’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (69), Le Centre Dramatique desVillages du Haut-Vaucluse (84), Dieppe Scène Nationale (76), Fondation E.C.Art POMARET (69).a compagnie Haut les Mains est conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 15:00

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap