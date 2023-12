ALBIN DE LA SIMONE CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, 1 février 2024, Gap.

On l’avait laissé sans voix, en 2021, le temps d’un album instrumental baptiséHappy end. Heureuse, cette initiative l’était assurément, tant elle remettait aucentre de l’attention Albin de la Simone comme musicien flexible, arrangeur vif-argent, fabricant de sons joyeusement farfelu et de délicieuses histoires sansparoles qui en disaient pourtant beaucoup. Quant au mot « fin », heureusementil ne fallait pas le prendre au mot. Avec ce septième album, Albin retrouve nonseulement son chant, mais il nous promet L’avenir, avec Les cent prochainesannées comme horizon. De quoi voir venir.Six ans déjà après L’un de nous, dernier disque en-chanté, l’inspiration untemps tarie par l’absence de mouvement dans le monde est revenue commemille flammes, à point nommé pour célébrer vingt années de chansons – 2003,premier album – et reprendre le cours de ces grandes et petites choses qui peuà peu ont façonné un style unique. Cette fois, pourtant, le réalisateur qu’il estrégulièrement pour les autres (de Miossec à Pomme en passant par VanessaParadis ou Pierre Lapointe) a choisi de ne plus l’être pour lui-même, en confiantles clés à un jeune disciple, Ambroise Willaume, alias Sage, par désir de stimulationet de renouveau. Sage, savant du dosage déjà aperçu dans l’ombre de nombreuxchanteurs ne pouvait qu’adhérer à l’idée d’agrandir l’espace autour de ce qui estdéjà si solidement construit.Noble et sentimental, discrètement voluptueux, d’une musicalité qui n’appartientqu’à Albin de la Simone, ce septième ouvrage est bien là pour accompagnerlongtemps et en beauté les jours qui passent. De toute évidence au cours descent prochaines années.Albin de la Simone : guitare, basse, pianoMarie Lalonde : guitare, basseMarielle Chatain : synthés, piano, saxophone barytonFrank M’Bouéké : batterie, percussions

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap