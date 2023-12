OZMA QUINTET CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, 19 janvier 2024, Gap.

OZMA le quintet de l’impétueux batteur Stéphane Scharlé est de retour avec son7ème album HYPERLAPSE, un carnet de route envoûtant et jubilatoire dédié à dixvilles traversées par le groupe lors d’une incroyable tournée 2018 qui a valu àOZMA de monter sur le podium du Bureau Export des groupes français les plusexportés avec Youn Sun Nah et Tigran Hamasyan (« Succès Export 2018 »)Formidable quintet français au jazz novateur et inclassable, capable des plusbelles envolées sonores et électriques, sachant libérer une énergie contagieuse,et revenir la minute d’après à des balades acoustiques et lumineuses.Ozma, c’est le jazz de voyage par excellence, un album frotté au réel, imprégnédes rencontres humaines et des chocs culturels auxquels les cinq acolytes sesont confrontés. HYPERLAPSE promet de belles surprises pour les aficionadosdu quintet qui retrouveront son énergie jubilatoire et découvriront de nouvellestextures sonores. Un album profond, personnel et fascinant, interprété par cinqfantastiques musiciens soudés par un périple extraordinaire. A voir absolument.Stephane Scharlé : batterie, compositionsEdouard Sero-Guillaume : basse, claviersTam De Viliers : guitareGuillaume Nuss : trombone, fxMussina Ebobisse : saxophone, claviers« L’une des valeurs sûres du jeune jazz mondial » ROCK & FOLK (FEV 2017)« Parmi les meilleurs albums de 2016 » JAZZNEWS (NOV 2016)« L’un des dix albums de jazz à écouter avant 2017 » LES INROCKS (DEC 2016)

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap