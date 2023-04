Blablabla – Encyclopédie de la parole Centre culturel Le Plateau, Théâtre Jean Vilar, 3 mai 2023, Eysines.

Blablabla – Encyclopédie de la parole Mercredi 3 mai, 18h30 Centre culturel Le Plateau, Théâtre Jean Vilar

Sacré baratin !

Ça vous dit quelque chose, non ? De Songoku aux annonces SNCF, des commentaires sportifs aux voix de youtubeurs en passant par les jeux police-voleurs dans la cour de récré, blablabla fait dérailler notre train-train quotidien sonore dans un jaillissement de voix décontextualisées !

Avec un plaisir manifeste, la comédienne Anna Carlier appuie sur son petit boîtier et déverse une matière sonore sans queue ni tête. En solo, elle chante, imite, danse, fait surgir des situations, paysages et personnages grâce à ces paroles incongrues. Une symphonie sonore décalée à expérimenter en famille !

***

Spectacle tout public à partir de 7 ans

***

Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon

Conception Encyclopédie de la parole

Composition : Joris Lacoste

Mise en scène : Emmanuelle Lafon

Interprétation : Anna Carlier

Création sonore : Vladimir Kudryavtsev

Lumière : Daniel Levy

Régie générale en tournée : Philippe Montémont ou Laurent Mathias

Assistanat à la mise en scène : Lucie Nicolas, Olivier Boréel, Fanny Gayard

Collaboration technique : Estelle Jalinie

Collaboration informatique musicale : Ircam Augustin Muller

Coordination de la collecte des documents sonores : Valérie Louys

Collecteurs : Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet

Production Echelle 1:1 (compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Ile de- France et soutenue par la Région Île-de-France) en partenariat avec Ligne Directe / Judith Martin et Marie Tommasini

Production et administration Edwige Dousset assistée de Justine Noirot

Diffusion et tournées Garance Crouillère, garance.crouillere@echelle1-1.org

Co-production Festival d’Automne à Paris, La Villette – Paris, Centre Pompidou Paris – spectacles vivants, T2G – Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national, Le Volcan – Scène nationale du Havre, Théâtre de Lorient, – Centre dramatique national, La Bâtie – Festival de Genève, CPPC – Théâtre L’Aire Libre, avec le soutien de l’Ircam – Centre Pompidou, avec le soutien du Théâtre Public de Montreuil – centre dramatique national

Centre culturel Le Plateau, Théâtre Jean Vilar rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « phone », « value »: « 0556161810 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/2605/blablabla »}] [{« link »: « mailto:garance.crouillere@echelle1-1.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T18:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:30:00+02:00

2023-05-03T18:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:30:00+02:00

©Martin Argyroglo