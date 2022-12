La Boîte à histoires Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

La Boîte à histoires Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul, 3 mai 2023, Eysines. La Boîte à histoires Mercredi 3 mai 2023, 10h30 Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul

Gratuit sur inscription au 05 56 57 84 86

Pour les enfants, des rendez-vous réguliers de contes et de lectures ! handicap moteur mi Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul rue de l’église, 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediatheque@eysines.fr »}]

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture Rendez-vous pour des lectures pour les plus jeunes assurées par nos talentueuses bibliothécaires. Les réservations sont ouvertes 1 mois avant la date, pensez à vous inscrire ! Petite enfance (0-3 ans)

Réservations au 05 56 57 84 86 / mediatheque@eysines.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T10:30:00+02:00

2023-05-03T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Adresse rue de l'église, 33320 Eysines Le Bourg Ville Eysines Age maximum 3 lieuville Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Departement Gironde

Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysines/

La Boîte à histoires Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul 2023-05-03 was last modified: by La Boîte à histoires Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul 3 mai 2023 Centre culturel le Plateau Eysines Médiathèque Jean Degoul Eysines

Eysines Gironde