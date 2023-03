Concert de poche Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Concert de poche Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul, 29 avril 2023, Eysines. Concert de poche Samedi 29 avril, 11h00 Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Entrée libre et gratuite Les élèves de l’Ecole de musique municipale vous feront rentrer dans les secrets de leurs instruments le temps d’une séance musicale.

Venez à la découverte de leur répertoire et de la guitare. Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556578486 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

