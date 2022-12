Les éclaireurs du clic Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’évènement: Eysines

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture Les Eclaireurs du Clic, ateliers numériques pour la jeunesse de la médiathèque, sont animés par Bruno Meyrieux, bénévole passionné par le monde digital, et Promeneur du Net, une association qui accompagne et informe les jeunes sur internet.

Venez vous amuser avec lui et les autres Eclaireurs autour du codage, découvrir de nouvelles applications ou vous lancer dans les créations numériques !

A vos agendas ! 18 janvier 2023 de 14h à 16h

22 février 2023 de 14h à 16h

8 mars 2023 de 14h à 16h

26 avril 2023 de 14h à 16h

10 mai 2023 de 14h à 16h

