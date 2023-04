Fashion Fripe Centre culturel Le Plateau, Médiathèque Jean Degoul, 22 avril 2023, Eysines.

opération « seconde main »

L’industrie textile est l’une des plus polluantes. Elle est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de 35% des microfibres plastiques rejetées dans les océans et de 20% de la pollution industrielle des eaux.

Pour sensibiliser les Eysinais·es sur ces problématiques, la Ville organise dans le cadre de la «Fashion Revolution Week» (événement national qui met en lumière les enjeux liés à l’industrie de la mode), sa «Fashion Fripe» du 22 au 29 avril 2023. Couture, rencontres, ciné-débat, exposition…

SAMEDI 22 AVRIL

16H : JEU DE PISTE ÉCORESPONSABLE

Avant d’arriver dans votre dressing, un jean peut parcourir jusqu’à

65 000 km, soit une fois et demi le tour de la terre. De la collecte de sa matière première jusqu’à sa mise en vente, retraçons le parcours d’un jean en compagnie de l’association eco.p.asso

18H : INAUGURATION DE L’EXPOSITION « SECONDE MAIN »

Découvrez les tenues réalisées dans le cadre des ateliers couture de l’Eycho, durant l’exposition ouverte du 22 au 29 avril

19H : BUFFET APÉRO

Dégustation de produits locaux issus de la ferme de l’Or Vert,

du Jardin de Cyril et de la Boulangerie Padoca

MERCREDI 26 AVRIL

16H00 : RENCONTRE AVEC DES ACTEURS DE LA SECONDE MAIN

Personnalisation de vêtements avec les couturières du Repair Café et sensibilisation au recyclage et à la seconde main avec l’association L’autre Lieu et la friperie Melty Tchou

VENDREDI 28 AVRIL

20H30 : CINÉ-DÉBAT

Projection du film Trashed de Candida Brady suivi d’un débat animé par des acteurs locaux // TARIF : 4,50 €

TROC DE VÊTEMENTS

À l’occasion de la Fashion Fripe, la Ville d’Eysines propose un troc vêtement ! Des boites et des portants seront à disposition pour faire vos dons et pour retirer les vêtements dont vous avez besoin.

Notre équipe de la transition écologique veillera au bon état de chaque vêtement proposé au troc. Les vêtements en trop mauvais état ne seront pas acceptés.

> Venez troquer dans le hall du Plateau, les 22 et 23 avril et du 25 au 29 avril de 15h à 20h.

À l’issue du troc, les vêtements qui n’auront pas trouvé preneur seront confiés à notre friperie partenaire Melty Tchou ou à la recyclerie L’autre Lieu.

