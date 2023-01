MINI-CONCERT – YAKUBA Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde

MINI-CONCERT – YAKUBA Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul, 12 avril 2023, Eysines. MINI-CONCERT – YAKUBA Mercredi 12 avril, 16h00 Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul

Gratuit sur inscription

Avec Ceïba et le guitariste Félix Lacoste handicap moteur mi Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul rue de l’église, 33320 Eysines Le Bourg Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture C’est une histoire qui se partage, une histoire de pluie qui ne vient pas, l’histoire du petit Yakuba qui veut faire venir la pluie… Une histoire comme un voyage musical, en plusieurs langues et plusieurs couleurs d’instruments : guitare, cajon, petites percussions et jolies voix ! Une belle aventure mise en musique et interprétée par Ceïba, accompagnée par Félix Lacoste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T16:00:00+02:00

2023-04-12T16:40:00+02:00 Eudes Sanghou

Détails Catégories d’Évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Adresse rue de l'église, 33320 Eysines Le Bourg Ville Eysines Age maximum 8 lieuville Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Departement Gironde

Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysines/

MINI-CONCERT – YAKUBA Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul 2023-04-12 was last modified: by MINI-CONCERT – YAKUBA Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul 12 avril 2023 Centre culturel le Plateau Eysines Médiathèque Jean Degoul Eysines

Eysines Gironde