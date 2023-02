La Femme et la différence Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

La Femme et la différence 21 février – 11 mars Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture Cette exposition met en lumière les réalisations des enfants du CE2 au CM2 de l’Accompagnement à la Scolarité accompagnés par le centre social.

Elle vise à mettre en valeur les Femmes et la diversité, et à promouvoir l’égalité et la tolérance entre les humains et les cultures.

Vous découvrirez des créations inspirées de Nikki de Saint Phalle ou tout simplement des “femmes comme leurs mamans”.

Venez nombreux découvrir cette exposition passionnante ! Vernissage Samedi 25 février à 14h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T14:00:00+01:00

2023-03-11T16:00:00+01:00

