Pierre Brana et Joëlle Dusseau Vendredi 17 février 2023, 18h30

Gratuit, Entrée libre

Rencontre littéraire Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul rue de l'église, 33320 Eysines

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture Pour le plus grand plaisir du public et en particulier des amateurs d’Histoire, Pierre Brana et Joëlle Dusseau reviennent à la médiathèque pour présenter leur dernier livre, Bordeaux 1944-1947 : le grand basculement, paru en 2022 aux éditions La Geste. L’ouvrage revient sur les 3 années d’après-guerre, qui seront décisives pour dessiner le Bordeaux à venir. Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la rencontre, et vous pourrez vous procurer les livres des auteurs grâce à la librairie Les Mots du Zèbre présente à nos côtés.

2023-02-17T18:30:00+01:00

2023-02-17T20:30:00+01:00

