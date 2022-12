Paquita Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Paquita Mercredi 15 février 2023, 16h00 Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul

Gratuit sur inscription

Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul rue de l'église, 33320 Eysines

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture Place au rire XXL avec Paquita, femme clown extravagante !

Les enfants feront connaissance avec l’univers haut en couleurs des clowns où les objets et les situations sont doués de leur vie propre.

Dans la vie de Paquita, tout est simplement très compliqué et le rire solutionne tous les problèmes. Venez donc le vérifier à la médiathèque !

2023-02-15T16:00:00+01:00

2023-02-15T17:00:00+01:00 Frederic Desmesure

