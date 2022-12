Prix des lecteurs de l’Escale du livre Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Entrée libre, gratuit

Rencontre littéraire avec Emmanuel Villin

Centre culturel le Plateau, Médiathèque Jean Degoul
rue de l'église, 33320 Eysines
Le Bourg Eysines 33320
Gironde Nouvelle-Aquitaine

0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/;https://www.facebook.com/EysinesCulture Dans le cadre du Prix des lecteurs de l’Escale du livre, venez rencontrer l’un des auteurs en lice : Emmanuel Villin, auteur du formidable roman « La fugue Thérémine ». Un petit pot vous sera offert à l’issue de la rencontre, le temps de quelques dédicaces grâce à la complicité de la librairie Les Mots du Zèbre.

Un moment à ne pas manquer ! En partenariat avec L’escale du livre

