Semaine de l’Arbre 1 – 6 décembre Centre culturel Le Plateau Gratuit

▶ ATELIER JARDIN

VENDREDI 1er DÉCEMBRE / 17H / CENTRE CULTUREL LE PLATEAU

J‘apprends à dessiner mon jardin avec des arbres fruitiers. Comment orienter les arbres ? Peut-on planter au pied des arbres fruitiers ?

▶ DISTRIBUTION DE PLANTS

SAMEDI 2 DÉCEMBRE / 10H30-16H30 / GRANDE PLACE DU BOURG

Distribution des plants d’arbres fruitiers offerts par

Bordeaux Métropole pendant le marché de Noël.

sur inscription à developpement.durable@eysines.fr

▶ CHANTIER PARTICIPATIF

MARDI 5 DÉCEMBRE / 14H30 / DEVANT LA MÉDIATHÈQUE

J’apprends à planter une haie fruitière – 1er atelier du budget participatif sur les massifs comestibles.

Cette semaine, on plante les arbres des « jardiniers mécènes » !

Pour rappel, certain·es Eysinais·es sont devenu·es « jardiniers mécènes » en contribuant à l’achat d’arbres destinés à être plantés sur le territoire. Opération réalisée dans le cadre de

« Plantons 1 million d’arbres » de Bordeaux Métropole.

▶ JOURNÉE AUTOUR DE LA POMME

MERCREDI 6 DÉCEMBRE / CENTRE CULTUREL LE PLATEAU

16h – exposition des pommes du domaine agro-écologique de Barolle et du conservatoire végétal Montesquieu.

18h – rencontre avec Jérome Ossard – Directeur du domaine « Qu’est ce que le domaine agro-écologique de Barolle ? Qu’est ce qu’un conservatoire végétal ? ».

19h – dégustation de pommes « Comment les accommoder ? Cuites ou crues ? Trouver le meilleur accord pomme/ fromage » avec Laurent Charron, crémier et fromager.

20h – projection du documentaire « À l’origine de la pomme » suivie de la rencontre avec la réalisatrice, Catherine Peix et Lucas Dupebe, producteur de pommes aux Esseintes, au Domaine Les coteaux de Boutau.

Centre culturel Le Plateau rue de l'Église, Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine developpement.durable@eysines.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-06T16:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:00:00+01:00

arbre plantation