Quinzaine de l’égalité et de la diversité – Eysines 14 – 22 novembre Centre culturel Le Plateau Gratuit sur réservation

Conférence & Ateliers

VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE

Le bien vivre chez soi et le plus longtemps possible est une réelle préoccupation, que l’on soit en situation de handicap, seniors ou aînés, s’expriment des besoins tout au long de la vie. Venez participer à un temps d’échanges et de partage autour de ces questions.

Mardi 14 novembre à partir de 14h30

Hall du Plateau

Exposition

ÉGALITÉ FILLES, GARÇONS ET LAÏCITÉ

Venez tester vos connaissances avec ces deux expositions interactives alliant bande dessinée et quiz.

Du 16 au 30 novembre aux heures d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque Jean Degoul

Spectacle

TERRE ! – CIE LES LUBIES

TERRE ! raconte l’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouvent à errer sur l’océan sur un bloc de glace à la recherche d’une nouvelle terre accueillante.

Mercredi 22 novembre à 10h30

Théâtre Jean Vilar ·

Gratuit sur réservation au 05 56 16 18 10 / culture@eysines.fr

Escape Game (à partir de 14 ans)

LE CARNET D’ANNA

Le contrôle du pays est annoncé : l’interdiction de tout mouvement féministe est annoncée. Anna, militante des droits humains, a été retrouvée assassinée. . Votre mission : rétablir la vérité sur les inégalités filles-garçons. Collectez les indices qui vous guideront dans l’aventure…

Mercredi 22 novembre à 16h

Médiathèque Jean Degoul ·

Gratuit sur inscription au 05 56 57 84 86 / mediatheque@eysines.fr

Spectacle

L’ANNÉE DE LA GAGNE – CIE DU CHIEN DANS LES DENTS

Pour Marina, Kate et Henri, la vie n’est pas toujours facile… alors quand l’opportunité de participer à une expérience s’est présentée, ils n’ont presque pas hésité…Soyez les témoins de cette incroyable aventure qui nous en dit beaucoup (et avec humour), sur l’acceptation de l’autre et sur le vivre ensemble !

Jeudi 23 novembre à 20h

Théâtre Jean Vilar ·

Gratuit sur réservation au 05 56 16 18 10 / culture@eysines.fr

Spectacle présenté dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité – Bordeaux Métropole

