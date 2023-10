VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE Centre culturel Le Plateau Eysines, 14 novembre 2023, Eysines. VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE Mardi 14 novembre, 14h30 Centre culturel Le Plateau Gratuit MA MAISON A’VENIR · RESANTÉ-VOUS De 14h30 à 17h30 Parking du Plateau

Venez visiter Ma Maison A’Venir (maison témoin) !

Un ergothérapeute et un chargé de prévention vous présenteront des dispositifs pour vous aider, vous et vos aidants, dans votre quotidien, à domicile.

Vous y découvrirez ce qui peut améliorer votre autonomie avec des aides techniques, des conseils d’aménagement… STANDS « VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE » De 14h30 à 17h30 Hall du Plateau

Le bien vivre chez soi le plus longtemps possible, avec un maintien à domicile de qualité est une préoccupation partagée par tous.

Le CCAS vous propose de rencontrer des services et des partenaires sur leur stand pour vous informer sur l’accompagnement aux démarches, des activités adaptées, des aides techniques, des solutions de répit pour les aidants… Seront présents : Centre Local d’Information et de Coordination,

Clubs seniors de la Ville,

Pôle Séniors du CCAS, Service des Sports de la Ville, Centre Social et Culturel l’Eycho

Service de soins Infirmiers À Domicile Portes du Médoc,

DISTRI CLUB médical,

Pôle ressources de l’Ombrière

Centre culturel Le Plateau rue de l'Église, Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

