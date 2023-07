Les curiosités Centre culturel Le Plateau Eysines, 5 juillet 2023, Eysines.

Les curiosités 5 – 29 juillet Centre culturel Le Plateau Gratuit sur inscription

Entrez dans les coulisses de la création pour fabriquer une oeuvre collective des plus étrange…et sur-naturelle !

Bricolage, fabrication, ateliers créatifs, réalisations numériques… il y en aura pour tous les goûts ! Participez à la création d’une exposition collective un brin décalée où planches botaniques et herbiers imaginaires, vous plongent dans un univers onirique et fantasmé !

Ateliers créatifs

Mercredi 5 juillet 14h – 16h / Médiathèque

Vendredi 7 juillet 10h – 12h / Parc du Limancet

Mercredi 12 juillet 14h – 16h / hall du Plateau

Lundi 17 juillet 14h – 16h / hall du Plateau

Vendredi 28 juillet 10h – 12h / Parc du Limancet

Ateliers numériques (à partir de 8 ans)

Mercredi 26 juillet 14h – 16h / Médiathèque

Samedi 29 juillet 10h – 12h / Médiathèque

INFORMATIONS PRATIQUES

– tout le mois de juillet

– différents lieux de la ville

– TOUT PUBLIC (sauf mention contraire)

GRATUIT sur inscription : mediation@eysines.fr /05 56 16 18 16

avec les artistes associés au Festival les Arts Mêlés :

le Collectif Mille Trois Cents et la Compagnie Soria

Centre culturel Le Plateau rue de l'Église, Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

