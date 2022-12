Mythologies Centre culturel Le Plateau, 10 mai 2023, Eysines.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Voyage dans le répertoire classique, au plus près des étoiles !

Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la danse que Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault réinterprètent à travers une relecture contemporaine. Ils portent un nouveau regard sur les grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif, abordant des thèmes universels comme l’amour, la mort, la fatalité, le désir…

Marie-Claude Pietragalla, figure emblématique de la danse et Julien Derouault danseur, chorégraphe, créent ensemble le Jeune Théâtre du Corps, composé d’artistes de 18 à 25 ans alliant fougue, énergie et passion. Ces jeunes danseurs du XXIème siècle venant d’horizons différents et de formations diverses, célèbrent un hymne à la vie, à la redécouverte de leur héritage dansé.

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault leur offrent une mythologie à l’image de leur temps, un hymne à la vie : incontournable !

Chorégraphie pour 8 danseurs.ses

Musiques : Sergueï Prokofiev, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Georges Bizet



