Joris Lacoste et Emmanuelle Lafon

Sacré baratin !

Ça vous dit quelque chose, non ? De Songoku aux annonces SNCF, des commentaires sportifs aux voix de youtubeurs en passant par les jeux police-voleurs dans la cour de récré, blablabla fait dérailler notre train-train quotidien sonore dans un jaillissement de voix décontextualisées !

Avec un plaisir manifeste, la musicienne et danseuse Armelle Dousset appuie sur son petit boîtier et déverse une matière sonore sans queue ni tête. En solo, elle chante, imite, danse, fait surgir des situations, paysages et personnages grâce à ces paroles incongrues. Une symphonie sonore décalée à expérimenter en famille !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:30:00+02:00

2023-05-03T15:30:00+02:00 ©Martin Argyroglo

