Invasion – Collectif Crypsum Centre culturel Le Plateau, 26 avril 2023, Eysines. Invasion – Collectif Crypsum Mercredi 26 avril 2023, 20h30 Centre culturel Le Plateau Une invitation à penser et à agir ensemble pour un monde plus juste et plus drôle ! Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Renedz-vous mercredi 26 avril 2023 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour la pièce Invasion, par le Collectif Crypsum. Des boules de poils extraterrestres débarquent sur Terre avec un objectif : jouer et s’amuser. L’une d’elles est adoptée par une famille d’Américains « moyens » qui va découvrir que son jeu favori consiste à pirater les sites du gouvernement, des entreprises et des banques pour « redistribuer les cartes ». Très vite les autorités tentent de contrer les actions de ces « terroristes » velus d’un genre nouveau. Mais c’est sans compter sur le soutien de nombreux citoyens qui voient dans cette invasion l’occasion d’agir ensemble, faisant naître un mouvement populaire baptisé « Parcequecérigolo ».

Dans cette farce qui ne mâche pas ses mots, Luke Rhinehart s’amuse, à travers la figure d’un envahisseur pour une fois bienveillant, à questionner notre rapport à l’autorité, tout en se moquant de notre esprit de sérieux. Tarifs : plein 14,50 € / réduit 11,50 €

