Elle tourne !!! Cie Fracas Centre culturel Le Plateau, 21 mars 2023, Eysines. Elle tourne !!! Cie Fracas 21 et 22 mars 2023 Centre culturel Le Plateau Concertino pour tout-petits Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous mardi 21 et mercredi 22 mars 2023 à 10h30 et 16h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour le spectacle très jeune public Elle tourne !!! par la Compagnie Fracas. Tournicoti tournicoton ! Sous un igloo intime comme un cocon, entre jeux d’ombres et de lumières, deux musiciens interprètent un concertino entre baroque et pop, pour plus de 20 boîtes à musiques.

À partir des 18 notes que produisent ces drôles de petits instruments, de la guitare électrique et de la harpe, le duo mélange et métamorphose les airs connus au sein d’un carrousel où des lumières tournoient… comme une allégorie à cette mécanique poétique.

Envoûté par ce tour de manège sensoriel, cette boîte de nuit de jour fera vibrer les tout-petits !

Vous rêviez que votre bout d’chou soit accro aux grands airs classiques : le tour est joué. À partir de 6 mois

Tarif unique 6,20 €

2023-03-21T10:30:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00

