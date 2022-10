Prélude en bleu majeur – Cie Choc Trio Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Prélude en bleu majeur – Cie Choc Trio Centre culturel Le Plateau, 15 mars 2023, Eysines. Prélude en bleu majeur – Cie Choc Trio Mercredi 15 mars 2023, 14h30 Centre culturel Le Plateau Le grand saut dans l’art abstrait Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous mercredi 15 mars 2023 à 14h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour la pièce de théâtre jeune public Prélude en bleu majeur, par la Compagnie Choc Trio. Pas question de se mélanger les pinceaux ou de perdre les pédales, suivez un drôle de clown aux cheveux en pétard, à la rencontre des œuvres d’art de Kandinsky !

M. Maurice est enfermé dans un quotidien fade où la fantaisie n’existe pas. Mais voilà ! Un jour, il bascule dans un univers tout en couleur, peuplé de formes et d’apparitions visuelles, comme échappé d’un mystérieux tableau…

Bienvenue à bord d’un imaginaire extraordinaire, une création surprenante faite de mimes, de rire et de musique. Vous voilà fin prêt pour le grand saut dans l’art abstrait. Une rencontre burlesque qui va vous en faire voir de toutes les couleurs !

PS : « Dress-code » conseillé, M. Maurice propose de s’habiller comme lui : en noir et blanc ! Tarif unique 7,50 €

