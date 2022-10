Funny Business – Jos Houben et Bernie Collins Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Funny Business – Jos Houben et Bernie Collins Centre culturel Le Plateau, 10 mars 2023, Eysines. Funny Business – Jos Houben et Bernie Collins Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Centre culturel Le Plateau Disserter sur la comédie n’est pas drôle : il est temps de s’amuser à le faire ! Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous vendredi 10 mars 2023 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour le spectacle Funny Business avec Jos Houben et Bernie Collins. Dans ce nouvel opus, né des retrouvailles de ces deux complices, Jos Houben anime une série d’expériences avec son partenaire Bernie Collins. Dans un labo du rire, ils discutent – et démontrent – l’humour visuel en observant de près le métier de la comédie.

Héritiers des grands burlesques, Jos Houben, le Belge et Bernie Collins, l’Américain partagent une même passion : le rire ! Humoristes, comédiens, clowns, metteurs en scène, auteurs ou encore pédagogues, ils ont en commun les bancs de l’École Jacques Lecoq et plusieurs coopérations fructueuses. Tarifs : plein 19,50 € / réduit 13,50 € / enfant – 12 ans 7 €

