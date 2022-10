Camille Chamoux – Le temps de vivre Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Camille Chamoux – Le temps de vivre Centre culturel Le Plateau, 25 février 2023, Eysines. Camille Chamoux – Le temps de vivre Samedi 25 février 2023, 20h30 Centre culturel Le Plateau Prenez le temps de rire aux éclats ! Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous samedi 25 février 2023 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour le dernier spectacle de Camille Chamoux, Le temps de vivre. Arrêtez le chronomètre, arrêtez de courir après le temps qui passe et profitez de celui qu’il vous reste.

Après Née sous Giscard et L’esprit de contradiction, la comédienne revient avec un spectacle tonique et irrésistible sur le temps qui passe, un seule-en-scène écrit avec sa complice Camille Cottin brillamment mis en scène par Vincent Dedienne.

Chacun d’entre nous pourra se retrouver dans ce qui rythme notre vie, les injonctions quotidiennes, les décomptes anxiogènes, une progéniture un brin exigeante…

Camille Chamoux fait l’éloge de la lenteur, une thérapie par le rire.

Réconciliez-vous avec le temps qui passe.

Un bel hymne à l’optimisme ! Tarifs : plein 23 € / réduit 16,50 € / enfant – 12 ans 7 €

