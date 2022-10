L’art de rire – Jos Houben Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

L’art de rire – Jos Houben Centre culturel Le Plateau, 2 février 2023, Eysines. L’art de rire – Jos Houben Jeudi 2 février 2023, 20h30 Centre culturel Le Plateau Le one-man-show devenu culte d’un virtuose de la scène comique internationale Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous jeudi 2 février 2023 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines, pour le one-man-show de Jos Houben, L’art de rire.

Seul en scène, Jos Houben anime une master-class d’un genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire.

Tarifs : plein 19,50 € / réduit 13,50 € / enfant – 12 ans 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:30:00+01:00

2023-02-02T22:00:00+01:00 Giovanni Cittadini

