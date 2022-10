Caché – Tom Poisson, Fred Pallem Centre culturel Le Plateau, 25 janvier 2023, Eysines.

Caché – Tom Poisson, Fred Pallem Mercredi 25 janvier 2023, 14h30 Centre culturel Le Plateau

Aventures rocambolesques dans une armoire !

Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous mercredi 25 janvier 2023 à 14h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines, pour la pièce de théâtre jeune public Caché.

Dans cette fable musicale féérique, jouée par un quatuor à cordes, Tom Poisson et Fred Pallem réussissent le tour de force de nous faire vivre une histoire de liberté incroyable, celle d’un petit garçon enfermé dans une armoire.

Aujourd’hui, c’est un vieillard et il retrace cette vie, étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste du monde.

Sur scène, l’armoire s’ouvre, se referme, se déplie et se transforme au gré des fabuleuses aventures de notre héros et son ami imaginaire.

Un récit fantastique tout en chanson à faire chahuter les petites et les petits aventuriers !

Tarif unique : 7,50 €



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T14:30:00+01:00

2023-01-25T16:00:00+01:00

Bouky