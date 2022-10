Super Ego le cachalot Centre culturel Le Plateau, 7 décembre 2022, Eysines.

Super Ego le cachalot Mercredi 7 décembre, 14h30 Centre culturel Le Plateau

Chanson pop pour les petits

Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous mercredi 7 décembre 2022 à 14h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour le sepctacle Super Ego (le cachalot).

Ego le cachalot, le retour ! Retrouvez-le en Super Ego avec une cape, un masque et un slip. Préparez vos gambettes et vos cordes vocales, notre petit cétacé mé(ga)lomane vous promet le show.

Après les succès de ses 2 premiers albums, David Delabrosse revient avec son personnage fétiche, et ses trois musiciens La Bricole, La Pompe et La Truite ; embarquement immédiat pour une grande aventure, une histoire chantée aux sonorités électro et mélodies du monde.

Dans un décor urbain et fantaisiste, avec tendresse et humour, notre petit mammifère fera face aux interrogations sur le monde, l’intimité ou les querelles entre papa et maman. Un concert comme les grands où il est chic d’accompagner ses parents !

À partir de 3 ans

Tarif unique : 7,50 €



2022-12-07T14:30:00+01:00

2022-12-07T16:00:00+01:00

