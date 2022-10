Match ! – Cie La Sœur de Shakespeare Centre culturel Le Plateau, 17 novembre 2022, Eysines.

Qui n’a pas envie d’aimer et d’être aimé·e ?

Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour Match ! La rencontre à l’ère du numérique présenté par la Cie La Sœur de Shakespeare.

10 millions de Français sont célibataires. 35% des rencontres amoureuses se font sur des sites ou des applications.

Marilyne Lagrafeuil s’empare de ce phénomène contemporain sans caricature ni tabou. Elle raconte avec humour et sincérité ses expériences amoureuses passées à la moulinette des sites de rencontre, de ses débuts sur Meetic à ses errances sur Tinder en plein confinement.

Avec finesse, ironie et un brin de malice, l’artiste s’est emparée de ce sujet en partant de sa propre expérience et le traite de manière sensible, sans a priori ni jugement moral. Match ! nous embarque dans le parcours d’une femme à laquelle chacun et chacune peut s’identifier, car qui n’a pas envie d’aimer et d’être aimé·e ?

Tarifs : plein 14,50 € / réduit 11,50 €



