Chronic(s) 2 – Cie Hors Série – Hamid Ben Mahi & Michel Schweizer Centre culturel Le Plateau, 8 novembre 2022, Eysines. Chronic(s) 2 – Cie Hors Série – Hamid Ben Mahi & Michel Schweizer Mardi 8 novembre, 20h30 Centre culturel Le Plateau Solo hip-hop contemporain Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/2580/CHRONIC%20S%202 »}] Rendez-vous mardi 8 novembre 2022 à 20h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour Chronic(s) 2 par la Compagnie Hors Série. La collaboration entre Michel Schweizer et Hamid Ben Mahi sur le premier opus de Chronic(s) donnait le ton quant à un nouveau genre chorégraphique.

Vingt ans après avoir créé ce solo inclassable, ils décident de poursuivre ensemble l’écriture d’un deuxième chapitre. C’est l’occasion pour les deux artistes de montrer combien les crises ont redéfini notablement l’état de notre humanité.

C’est un immense plaisir de compter dans la saison culturelle d’Eysines la compagnie Hors Série au rayonnement international, installée depuis plus de 20 ans à Bordeaux, et son fondateur Hamid Ben Mahi, ainsi que son complice Michel Schweizer, Eysinais de souche. Tarifs : plein 19,50 € / réduit 13,50 € / enfant 7 € Achetez vos billets en ligne

