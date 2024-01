LES 3 MOUSQUETAIRES Centre Culturel le Grand Ecrin Le Malesherbois Catégories d’Évènement: Le malesherbois

Loiret LES 3 MOUSQUETAIRES Centre Culturel le Grand Ecrin Le Malesherbois, 18 février 2024, Le Malesherbois. LES 3 MOUSQUETAIRES Dimanche 18 février, 17h00 Centre Culturel le Grand Ecrin 18€ ou 9€ (-18 ans et étudiants) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T17:00:00+01:00 – 2024-02-18T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T17:00:00+01:00 – 2024-02-18T19:00:00+01:00 D’Artagnan, un jeune homme ambitieux, rejoint à Paris la compagnie des mousquetaires du roi. Il s’y fait trois amis, Athos, Porthos et Aramis, ardemment dévoués à la reine de France, Anne d’Autriche, compromise dans une affaire d’État. Mais face à eux, deux ennemis s’activent : le cardinal de Richelieu et la redoutable Milady. Rivalités politiques, trahisons, secrets de famille, intrigues amoureuses, combats d’épée magistralement chorégraphiés… La compagnie du Grenier de Babouchka vous invite à une relecture égayée de l’oeuvre culte d’Alexandre Dumas, sur fond de musiques live endiablées ! Le Grenier de Babouchka & Atelier Théâtre Actuel

Adaptation : Jean-Philippe Daguerre & Charlotte Matzneff

Mise en scène : Charlotte Matzneff Musique : Tonio Matias Combats : Christophe Mie

BILLETTERIE SUR PLACE ET EN LIGNE : Ouverture le lundi 22 janvier 2024 à 14h. Centre Culturel le Grand Ecrin rue André Malraux – Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS

