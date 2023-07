Aladin Centre Culturel le Grand Ecrin Le Malesherbois, 13 décembre 2023, Le Malesherbois.

Aladin Mercredi 13 décembre, 17h30 Centre Culturel le Grand Ecrin 2 €

SPECTACLE ENFANT

Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage pour déjouer les pièges du terrible Jaffar.

Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques endiablées, combats haletants et art de l’illusion.

C’est un véritable concentré de soleil, d’humour, et de bonne humeur ! Cette mise en scène réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs pour interpréter plus d’une quarantaine de personnages dans des décors princiers, et de somptueux costumes…

Spectacle nommé aux Molières Meilleur Spectacle jeune public en 2016.

Mise en scène : Jean Philippe Daguerre

Chorégraphie : Mariejo Buffon

Interprète(s) : Aladin : Geoffrey Palisse / Nicolas Guillemot (alternance), Yasmine : Natacha Krief / Marine Simon (alternance), Le Génie : Jonathan Pinto-Rocha / Paolo Palermo (alternance), Jaffar : Didier Vinson / Christophe Gauzeran (alternance), Le Sultan : Alfred Cohen, La mère d’Aladin : Charline Ben Larbi, Hassan Fufu : Rémy de Vaucorbeil, Etoile des Neiges : Aude Magnier / Marie Clément (alternance), Kamel Walou : Philippe Arbeille

Date d’ouverture de la billetterie : lundi 20 novembre 2023 à partir de 14 h au Grand Écrin puis aux jours et horaires d’ouverture du secrétariat du centre culturel.

Centre Culturel le Grand Ecrin rue André Malraux – Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS Le Malesherbois 45330 Malesherbes Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T17:30:00+01:00 – 2023-12-13T19:30:00+01:00

