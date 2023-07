Lady Agatha Centre Culturel le Grand Ecrin Le Malesherbois, 2 décembre 2023, Le Malesherbois.

Lady Agatha Samedi 2 décembre, 20h30 Centre Culturel le Grand Ecrin 15€ ou 8€ (-18 ans ou étudiants)

Une plongée fulgurante dans la folle aventure que fût la vie de celle que l’on surnomme la Reine du Crime !

Londres, 1940. Alors qu’elle se trouve coincée par le bombardement des avions Allemands qui pilonnent la capitale anglaise, Agatha Christie décide de remettre à plus tard l’écriture de son nouveau roman policier au profit d’une autobiographie qui ne verra peut-être jamais le jour…

Sur fond de seconde guerre mondiale, dans une pièce où se mêlent aventures, poésie et humour découvrez l’incroyable histoire de la plus grande figure de la littérature mondiale : Agatha Christie.

Auteurs : Cristos Mitropoulos et Ali Bougheraba

Metteur en scène : Cristos Mitropoulos

Acteurs : Camille Favre-Bulle, Tatiana Gousseff, Marie-Aline Thomassin, Matthieu Brugot, Erwan Creignou et Léo Guillaume.

Centre Culturel le Grand Ecrin rue André Malraux – Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS Le Malesherbois 45330 Malesherbes Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-lemalesherbois.fr/ »}]

