Violences conjuguées Centre Culturel le Grand Ecrin à Malesherbes Le Malesherbois, samedi 9 mars 2024.

Violences conjuguées Un futur père retrace son parcours d’enfance durant lequel il a connu la violence et nous emmène dans sa quête de vérité et de réconciliation. Samedi 9 mars, 20h00 Centre Culturel le Grand Ecrin à Malesherbes Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

Récit d’une résilience

Le parcours d’un homme qui au moment où il attend un enfant, s’interroge sur ce qu’il a vécu petit, sur ces coups portés sur sa mère dont il n’a pas de souvenirs, ce père qui ne l’est plus, cette violence qui lui a été transmise.

Comment survivre à la violence ? Celle que l’on a subi, dont on a hérité, celle que l’on a peur d’infliger.

Seul sur le plateau, le comédien incarne tour à tour ses proches et des situations de vie quotidienne pour raconter sa quête de vérité et de réconciliation.

Un temps de débat avec des partenaires du CISPD concernés par les violences conjuguales sera organisé en présence de l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Centre Culturel le Grand Ecrin à Malesherbes Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire

théâtre réconciliation

.