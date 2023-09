PLEINE LUNE Centre culturel le Forum, Boissy Saint Léger Boissy-Saint-Léger, 17 octobre 2023, Boissy-Saint-Léger.

PLEINE LUNE Mardi 17 octobre, 09h00, 10h15, 14h30 Centre culturel le Forum, Boissy Saint Léger

Un espace noir, sonore et olfactif accueille le public.

Des mains tendues l’invitent à prendre place.

Tout autour la nuit crépite et sonne.

Une vie souterraine et végétale se déploie.

Peu à peu une odeur se laisse deviner,celle de la terre après la pluie qui invite chacun à plonger dans son imaginaire.

Placés au centre du dispositif électroacoustique, les spectateurs, yeux bandés, sont invités à traverser une nuit, du crépuscule à l’aurore.

Les trois interprètes évoluent parmi eux comme des électrons sonores autour d’un feu de joie. La nuit s’épaissit et accouche d’images fugaces. Elle esquisse des rituels païens, des feuillages habités, des brumes silencieuses, des éclats de lune sur les mains.

Violon et voix dialoguent avec les odeurs et les sensations tactiles, puisant dans le répertoire classique, contemporain et traditionnel (Berio, Bach et Bartok entres autres).Une invitation à entendre, mais aussi à palper la musique, comme un mouvement d’atomes, une sensation kinesthésique.

« Pleine Lune » associe sensations auditives, tactiles et olfactives pour créer un spectacle sensoriel, où chaque spectateur convoque ses sens et sonde l’invisible. Où chacun trace son sillage imaginaire.

Centre culturel le Forum, Boissy Saint Léger Place du Forum, 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne [{« type »: « link », « value »: « http://labalbutie.com/index.php/pleine-lune/ »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion@labalbutie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 91 46 63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T09:45:00+02:00

2023-10-17T14:30:00+02:00 – 2023-10-17T15:15:00+02:00

Spectacle musical et sensoriel dans le noir

Luciano Gallo