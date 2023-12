H-BURNS & ANIMAL TRISTE CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau, 16 février 2024, Landerneau.

H-Burns, ambassadeur de la musique nord-américaine en France, suivit d’Animal Triste, cette hydre à six têtes qui réhabilite un rock totalement organique et électrique, racé et mélodique, parfois sombre mais qui ne sombre jamais dans la déprime. En résulte un rock intemporel et sans artifices

Tarif : 11.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

CENTRE CULTUREL LE FAMILY 2 RUE DE LA PETITE PALUD 29800 Landerneau