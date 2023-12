ALGUES VERTES CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau, 19 janvier 2024, Landerneau.

Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos villes, nos paysans, notre démocratie. Nos vies. Mnemotechnic et Poing associent rock, noise et électronique pour porter sur scène et à l’écran l’alerte lancée par Inès Léraud et Pierre Van Hove avec l’ouvrage Algues Vertes

Tarif : 11.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL LE FAMILY 2 RUE DE LA PETITE PALUD 29800 Landerneau