Kohlhaas Centre culturel Le Chaplin Mantes-la-Jolie, 18 novembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Kohlhaas Samedi 18 novembre, 14h30, 18h00 Centre culturel Le Chaplin Entrée libre sur réservation pour les experts DRAC

À la frontière du théâtre et du conte, Kohlhaas nous entraîne au cœur de l’histoire de Michael Kohlhaas, éleveur de chevaux victime de l’abus de pouvoir d’un noble. Plus il cherche à obtenir réparation, plus il se fait rejeter par les représentants de l’Etat, perdant progressivement tout ce qui faisait son bonheur. Abandonné par la justice, il ne trouve plus aucun moyen pour compenser le préjudice que celui de la révolte.

Monologue à plusieurs personnages et un narrateur, le texte de Baliani et Rostagno, inspiré du roman de Heinrich von Kleist, questionne avec poésie les mécanismes qui nous entraînent de la naissance de la souffrance vers la violence aveugle.

Histoire universelle, Kohlhaas demande à l’actrice le courage de parler, les yeux dans les yeux, avec ceux réunis autour d’elle.

Elle porte ce récit haletant, excitant l’imaginaire des spectateurs. La narration alterne le pas, le trot et le galop pour nous embarquer dans une chevauchée épique.

Telle une conteuse, Viktoria Kozlova entraîne le public au cœur de la fable.

Dans Kohlhaas, il est question d’injustice. D’une injustice flagrante qui nous ferait presque comprendre la vengeance qui en découle.

Il est question de ceux qui ne savent ni lire ni écrire face à ceux qui savent se servir des écrits et des lois.

Il est question d’un être perdu dans ce monde qu’il ne reconnaît plus. Agresse de toutes parts, il ne lui reste plus qu’à s’exclure du monde et à frapper dessus.

« Magie de la narration, pouvoir de l’imaginaire, c’est un moment d’exception ». Célia Clavel, La Jaseuse, 2016

Production ENSEMBLE THÉÂTRAL ESTRARRE

avec le soutien de L’étoile du nord, du festival ON n’arrête pas le théâtre, de la SPEDIDAM, de la Mairie du 18 ème arrondissement de Paris et du Cube – cie La belle Meunière

© Paola Valentin