Marché de Noël Centre culturel le Casino Bonsecours, 19 novembre 2023, Bonsecours.

Marché de Noël Dimanche 19 novembre, 10h00 Centre culturel le Casino Entrée libre

Artisans, créateurs et producteurs vous donnent rendez-vous dimanche 19 novembre au Casino à l’occasion du marché de Noël organisé par la Ville de Bonsecours.

Des stands regorgeant d’idées cadeaux, de décorations pour le sapin et de produits festifs vous attendent… Sans oublier crêpes et autres gourmandises, à emporter ou à déguster sur place avec un bon vin chaud !

Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

