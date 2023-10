Salon du livre Normand Centre culturel le Casino Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

Seine-Maritime Salon du livre Normand Centre culturel le Casino Bonsecours, 12 novembre 2023, Bonsecours. Salon du livre Normand Dimanche 12 novembre, 10h00, 14h00 Centre culturel le Casino Entrée libre La Ville de Bonsecours vous donne rendez-vous le 12 novembre au Casino pour la 2e édition du Salon du Livre Normand. Nathalie Salmon, auteur Bonauxilienne à grands succès, marquera de sa présence cette 2e édition.

Retrouvez la liste des auteurs présents sur www.mairie-bonsecours.fr Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.mairie-bonsecours.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T12:30:00+01:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bonsecours, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel le Casino Adresse Avenue Numa Servin, Bonsecours Ville Bonsecours Departement Seine-Maritime Lieu Ville Centre culturel le Casino Bonsecours latitude longitude 49.422778;1.121318

