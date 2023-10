La Dictée pour Tous Centre culturel le Casino Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

Seine-Maritime La Dictée pour Tous Centre culturel le Casino Bonsecours, 21 octobre 2023, Bonsecours. La Dictée pour Tous Samedi 21 octobre, 14h00 Centre culturel le Casino Gratuit sur inscription La Dictée Pour Tous vous donne rendez-vous pour le championnat d’orthographe 2023.

Alors si ce défi ne vous fait pas peur, rejoignez-nous avec votre famille ou entre amis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dicteepourtous.fr

A vos stylos, prêts, partez ! Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-pour-tous-a-bonsecours-710286545177?aff=oddtdtcreator »}] [{« link »: « http://www.dicteepourtous.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bonsecours, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel le Casino Adresse Avenue Numa Servin, Bonsecours Ville Bonsecours Departement Seine-Maritime Lieu Ville Centre culturel le Casino Bonsecours latitude longitude 49.422778;1.121318

Centre culturel le Casino Bonsecours Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonsecours/