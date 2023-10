Thé dansant Centre culturel le Casino Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

Seine-Maritime Thé dansant Centre culturel le Casino Bonsecours, 19 octobre 2023, Bonsecours. Thé dansant Jeudi 19 octobre, 14h30 Centre culturel le Casino Tarifs : 7€/10€ (boissons et pâtisserie comprises) La Ville vous invite à esquisser quelques pas de danse sur les notes de l’orchestre CRISTELLE BELTRAME et à partager un moment de convivialité autour de quelques douceurs. Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 86 52 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bonsecours, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel le Casino Adresse Avenue Numa Servin, Bonsecours Ville Bonsecours Departement Seine-Maritime Lieu Ville Centre culturel le Casino Bonsecours latitude longitude 49.422778;1.121318

Centre culturel le Casino Bonsecours Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonsecours/