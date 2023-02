Concert Pop Folk Centre culturel le Casino Bonsecours Catégories d’Évènement: Bonsecours

Seine-Maritime

Concert Pop Folk Centre culturel le Casino, 25 février 2023, Bonsecours. Concert Pop Folk Samedi 25 février, 20h30 Centre culturel le Casino

Tarif : 7€ / Billetterie sur place

Fillâtre’s vous donne rendez-vous sur la scène du Casino Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie Le groupe Constitué autour de Gilbert Fillâtre, le groupe Fillâtre’s puise ses racines dans la musique populaire française et anglo-saxonne des années 1960 et 1970, tradition qu’il exprime aussi bien sur scène que sur disque.

Alliant la folk, la pop anglaise, la soul et la chanson française matinée de blues, le tout parsemé de titres originaux Fillâtre’s possède ainsi un répertoire apte à séduire toutes les générations et tous les amateurs de musique populaire. Soucieux de toujours mettre les mélodies au premier plan, le groupe interprète des chansons originales qui capteront tout de suite un auditoire qui se prendra à fredonner des refrains imparables dès les premières écoutes.

Ce répertoire, Gilbert Fillâtre l’a peaufiné au cours de sa riche et longue carrière d’auteur-compositeur, carrière où il a pu croiser la route de bon nombre des grands noms de la musique populaire française.

Doté d’un son qui l’inscrit dans une tradition le rendant ainsi indémodable, Fillâtre’s s’appuie sur l’énergie musicale de tous ses musiciens pour la transmettre au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-25T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bonsecours, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel le Casino Adresse Avenue Numa Servin, Bonsecours Ville Bonsecours lieuville Centre culturel le Casino Bonsecours Departement Seine-Maritime

Centre culturel le Casino Bonsecours Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonsecours/

Concert Pop Folk Centre culturel le Casino 2023-02-25 was last modified: by Concert Pop Folk Centre culturel le Casino Centre culturel le Casino 25 février 2023 Bonsecours Centre culturel le Casino Bonsecours

Bonsecours Seine-Maritime