Repas dansant Centre culturel le Casino, 2 décembre 2022, Bonsecours. Repas dansant Vendredi 2 décembre, 19h00 Centre culturel le Casino

Réservations obligatoires / Tarif : 20€

Participez au repas dansant au profit du Téléthon ! Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie La Ville vous invite à partager une soirée festive entre amis ou en famille, au profit du Téléthon.

Vous pourrez profiter d’un repas traiteur, suivi d’une soirée dansante.

Au programme également des démonstrations de danses et une tombola.

