La grande dictée 2022 Centre culturel le Casino Bonsecours Catégories d’évènement: Bonsecours

Seine-Maritime

La grande dictée 2022 Centre culturel le Casino, 8 octobre 2022, Bonsecours. La grande dictée 2022 Samedi 8 octobre, 15h00 Centre culturel le Casino

Sur inscription

Tous à vos stylos ! Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie La Ville de Bonsecours vous donne rendez-vous le samedi 8 octobre pour participer à une grande dictée animée par Jean-Pierre Colignon, spécialiste de la langue française.

Une occasion unique de s’amuser en déjouant les pièges de la grammaire et en déviant l’orthographe tarabiscotée de certains mots.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T15:00:00+02:00

2022-10-08T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bonsecours, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel le Casino Adresse Avenue Numa Servin, Bonsecours Ville Bonsecours lieuville Centre culturel le Casino Bonsecours Departement Seine-Maritime

Centre culturel le Casino Bonsecours Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonsecours/

La grande dictée 2022 Centre culturel le Casino 2022-10-08 was last modified: by La grande dictée 2022 Centre culturel le Casino Centre culturel le Casino 8 octobre 2022 Bonsecours Centre culturel le Casino Bonsecours

Bonsecours Seine-Maritime