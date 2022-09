Salon du livre Normand Centre culturel le Casino Bonsecours Catégories d’évènement: Bonsecours

Un premier Salon du livre avec Michel Bussi en invité d’honneur Centre culturel le Casino Avenue Numa Servin, Bonsecours Bonsecours 76240 Seine-Maritime Normandie Le dimanche 2 octobre prochain, la Ville de Bonsecours organise la première édition de son salon du livre.

Pas moins de 40 auteurs régionaux seront rassemblés, représentant tous les genres littéraires.

Le public pourra échanger avec les auteurs et obtenir des dédicaces.

Michel Bussi, auteur à grands succès, marquera de sa présence cette première édition. Emission de radio en live avec RMG

Interviews avec la participation avec les enfants du CME et les écoliers de CM2

