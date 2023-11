Ubu Roué Centre culturel Le Cap Plérin, 12 novembre 2023, Plérin.

Ubu Roué Dimanche 12 novembre, 14h30 Centre culturel Le Cap 6 € Réservation conseillée

Evénement co-organisé par Telenn et Qerouézée, dans le cadre du festival Gallo en Scène.

« UBU roi en gallo, c’est en fait poursuivre l’écriture de Jarry du français vers l’autre de ses langues maternelles. En effet, Alfred, aussi bien à Laval qu’à Saint-Brieuc puis à Rennes, baigne dans le parler de

Haute-Bretagne. Et le texte de sa pièce de théâtre qu’il livre est marqué profondément par le gallo : au niveau du vocabulaire, de la syntaxe et de la culture régionale. C’est donc en “ cours de route ” lectorale que je me

suis emparé des répliques pour les ciseler dans ma langue natale.

Le résultat ? C’est le plaisir des interprètes à jouer UBU roi dans sa langue naturelle. En vous souhaitant la même jubilation… ».

Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix, 22190 Plérin Plérin 22190 Les Rosaires Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://vu.fr/GRVnF »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

